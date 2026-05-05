Atelier créatif : encre et aquarelle, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux

Atelier créatif : encre et aquarelle Samedi 20 juin, 14h00 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

La scénariste et dessinatrice eurélienne Chadia Loueslati animera un atelier créatif pour les enfants de 8 à 12 ans, dans le cadre du festival Partir en Livre. À partir de tâches d’encre aléatoires, l’objectif sera de faire naître des personnages ou des décors. Pas besoin de savoir bien dessiner, simplement de laisser parler son imagination afin de transformer une simple forme en un récit visuel. Un atelier pour explorer et s’amuser avec les formes, les idées !

8-12 ans – Sur inscription (02 37 82 68 20 ou sur place)

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}, {« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Avec l’autrice Chadia Loueslati, pas besoin de savoir bien dessiner : seulement de laisser son imagination parler. encre aquarelle

Chadia Loueslati