Spectacle des Classes à Horaires Aménagés Théâtre, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Spectacle des Classes à Horaires Aménagés Théâtre 11 – 15 juin Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T19:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:00:00+02:00

Venez découvrir la pièce de fin d’année des élèves du collège Albert Camus en Classe à Horaires Aménagés Théâtre ! 3 représentations sont proposées les jeudi 11, vendredi 12 et lundi 15 juin 2026 à 19h30.

Plus d’infos à venir.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

