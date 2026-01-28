Dreux et ses figures d’exception Dreux

Dreux et ses figures d’exception

Ville d’histoire et d’inspirations, Dreux a vu naître, grandir ou passer de nombreuses personnalités qui ont marqué leur époque. Du dramaturge Jean Rotrou au compositeur et joueur d’échecs Philidor, la cité drouaise a toujours inspiré les créateurs.

Au fil des siècles, savants, écrivains, musiciens et hommes politiques ont contribué à faire rayonner Dreux bien au-delà de ses frontières.

A city of history and inspiration, Dreux has seen the birth, growth and passing of many personalities who have left their mark on their era. From playwright Jean Rotrou to composer and chess player Philidor, the city of Dreux has always inspired creators.

