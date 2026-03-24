Concert – Récital de piano, Compositeurs d’aujourd’hui et d’ailleurs, Auditorium de l’Odyssée, Dreux
Concert – Récital de piano, Compositeurs d’aujourd’hui et d’ailleurs, Auditorium de l’Odyssée, Dreux samedi 30 mai 2026.
Concert – Récital de piano, Compositeurs d’aujourd’hui et d’ailleurs Samedi 30 mai, 18h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Un concert de piano par le duo Piano Stories avec les musiciens Éric et Maëlle Dannenmüller, interprétant des compositions originales ainsi que des œuvres de Fazil Say, Arvo Part et Ergberto Gismonti.
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous !
Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« owner »: {« uid »: 67142919, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-24T08:23:43.756Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr », « response »: {« passId »: 401739731, « isPending »: false, « addressId »: 17139}, « venueId »: 140779, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CLASSIQUE-CONTEMPORAIN », « appliedAt »: « 2026-03-24T08:23:43.295Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2192672, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-24T08:23:43.483Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 449163040, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780156800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-24T08:23:43.755Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/401739731 »}] [{« link »: « https://www.piano-stories.com/ »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux
Un concert de piano par les musiciens Éric et Maëlle Dannenmüller, interprétant des compositions originales ainsi que des œuvres de Fazil Say, Arvo Part et Ergberto Gismonti. concert piano
EMD Piano Stories – © Christian Devoise
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