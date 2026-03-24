Concert – Récital de piano, Compositeurs d’aujourd’hui et d’ailleurs, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Concert – Récital de piano, Compositeurs d’aujourd’hui et d’ailleurs Samedi 30 mai, 18h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Un concert de piano par le duo Piano Stories avec les musiciens Éric et Maëlle Dannenmüller, interprétant des compositions originales ainsi que des œuvres de Fazil Say, Arvo Part et Ergberto Gismonti.

Entrée libre, gratuite et ouverte à tous !

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Un concert de piano par les musiciens Éric et Maëlle Dannenmüller, interprétant des compositions originales ainsi que des œuvres de Fazil Say, Arvo Part et Ergberto Gismonti. concert piano

EMD Piano Stories – © Christian Devoise