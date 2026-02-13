Concert : les Lieder de Schubert, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Concert : les Lieder de Schubert Samedi 30 mai, 18h30 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Plusieurs artistes-enseignants du Conservatoire de l’Odyssée proposeront un concert autour des Lieder de Franz Schubert le 30 mai prochain.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, afin de faire profiter au plus grand nombre du talent de nos professeurs ! Une belle occasion de (re)découvrir les œuvres du célèbre compositeur allemand, emblématique de la musique romantique.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Wilhelm August Rieder, 1875