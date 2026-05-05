Visite thématique – Les jardins sous Louis-Philippe, Domaine royal de Dreux, Dreux

Visite thématique – Les jardins sous Louis-Philippe 6 et 7 juin Domaine royal de Dreux Eure-et-Loir

Attention, jauge limitée à 35 personnes. Inscription sur place le jour J.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

A l’occasion de cet évènement national « Les rendez-vous aux jardins », profitez d’une visite guidée thématique sur les jardins sous Louis-Philippe Ier.

Ouverture exceptionnelle du second parc du domaine royal.

Cette visite est comprise dans le prix d’entrée du domaine royal de Dreux.

Si vous souhaitez visiter la chapelle royale, nous vous recommandons d’opter pour l’heure de 14h30 ou de vous présenter au minimum 45 minutes avant le départ prévu à 16h00 afin de profiter de la visite guidée et de la visite libre de la chapelle.

Attention, jauge limitée à 35 personnes. Inscription sur place le jour J.

Domaine royal de Dreux 2 square d’Aumale 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237460706 https://www.domaine-royal-dreux.com/ Vestiges d’une forteresse médiévale installée aux confins de la Normandie et du Val de Loire, le domaine de la chapelle royale de Dreux s’inscrit dans une chronologie de plus de mille ans d’Histoire au sein du royaume de France. En son cœur, la magnifique chapelle royale Saint Louis, édifice érigé au XIXe avec le concours des artistes les plus renommés de leur temps (Ingres, Delacroix, Flandrin…), accueille la nécropole du roi Louis-Philippe et de la famille des Orléans. Parking à proximité

A l’occasion de cet évènement national « Les rendez-vous aux jardins », profitez d’une visite guidée thématique sur les jardins sous Louis-Philippe Ier.

©Fondation Saint-Louis