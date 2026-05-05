Concours d’écriture de l’Agglo : remise des prix, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux

Concours d’écriture de l’Agglo : remise des prix Samedi 13 juin, 11h00 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

La 17e édition du concours d’écriture « Raconte-moi une histoire » a clôturé ses participations en janvier dernier. Les textes récoltées par la Médiathèque de l’Odyssée et les bibliothèques du réseau de lecture de l’Agglo du Pays de Dreux sont évalués par un jury indépendant. Les grands gagnants de chaque catégorie seront récompensés lors de la remise des prix, le 13 juin prochain à l’Odyssée.

Cette cérémonie est ouverte à toutes et tous. Les curieux sont les bienvenus !

Ce sera également le moment de vous révéler le thème de la prochaine édition du concours, qui débutera en septembre 2026. Une annonce à ne pas manquer si vous souhaitez y participer ! Cela vous permettra d’y cogiter pendant l’été…

Un pot de convivialité sera servi à l’issu de la cérémonie. L’occasion d’échanger avec les gagnants, les membres du jury, les bibliothécaires du réseau, et tous les autres participants !

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.odyssee-culture.com/ »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Venez applaudir les gagnants et découvrir le thème de la prochaine édition ! concours d’écriture écriture