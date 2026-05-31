Théâtre : Le songe d’une Nuit d’été, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Théâtre : Le songe d’une Nuit d’été Vendredi 26 juin, 20h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le classique de William Shakespeare par les classes d’initiation et de premier cycle !

En Grèce, deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des fées et la reine des fées, Puck et sa potion qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le temps d’une nuit du mois de mai…

Mise en scène : Jason Barrio

Gratuit, sur réservation : 02 37 82 68 27 / evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0237826827 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr »}] [{« link »: « mailto:evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

La pièce de fin d’année des classes théâtre d’initiation et de premier cycle theatre théâtre