Stage DaDaDanse, Conservatoire de l’Odyssée, Dreux

Stage DaDaDanse 6 – 18 juillet Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Dès 7 ans, sur inscription. De 190 € à 350 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Cette année encore, la compagnie ODanse vous propose deux semaines de stage de danse en partenariat avec le Conservatoire de l’Odyssée. Ouverte à tous les niveaux, cette expérience vous permettra d’explorer différents styles dans un cadre dynamique et bienveillant !

Au programme

Classique – Alliant grâce, rigueur et précision, la danse classique est la base technique par excellence. Elle développe posture, souplesse et musicalité à travers un travail sur l’alignement, les pirouettes et les sauts.

Contemporain – Une danse d’exploration et de liberté, où le mouvement naît du poids du corps, de l’espace et des émotions. Inspirée de multiples influences, elle joue avec les appuis, les contrastes et la fluidité.

Modern Jazz – Énergie, rythme et coordination sont au cœur de cette discipline vibrante. Entre accents dynamiques et mouvements fluides, le modern jazz mélange influences africaines, classiques et contemporaines pour une danse expressive et puissante.

Découverte – Un moment unique pour découvrir une nouvelle danse que Ouvert à tous niveaux, ce stage est une opportunité unique d’apprendre, de partager et de repousser vos limites.

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.odanse.eu/stages »}] Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux

La Compagnie ODanse vous invite à un stage de danse où technique, expression et créativité seront à l’honneur ! danse stage

ODanse Cie