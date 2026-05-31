Théâtre : Lacrima, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Théâtre : Lacrima Samedi 27 juin, 20h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Venez découvrir cette pièce de Caroline Guiela Nguyen par la classe adulte du conservatoire !

Le récit de Lacrima, la commande d’une robe de mariée passée par la princesse d’Angleterre à un atelier de haute couture français, pourrait être celui d’un conte de fées. Toute fois, histoire de larmes plus que d’un vécu heureux, trajectoires de petites mains plus que d’altesse royale, Lacrima dénoue les fils qui, de génération en génération, tissent le secret, exerçant chez les êtres qui en sont le réceptacle inconscient, dans les corps qui en portent les stigmates, une violence muette.

Mise en scène : Jason Barrio

Gratuit, sur réservation : 02 37 82 68 27 / evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0237826827 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr »}] [{« link »: « mailto:evenements.conservatoire@dreux-agglomeration.fr »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

La pièce de fin d’année des classes adultes du conservatoire