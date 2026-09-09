Visite de l’ex-Radiotechnique, Parc de La Radio, Dreux

Informations pratiques

Visite de l’ex-Radiotechnique Samedi 19 septembre, 09h15 Parc de La Radio Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De 1956 à 2006, La Radiotechnique, devenue Philips Composants puis LG-Philips Electronics, a produit 2,4 millions de tubes cathodiques par an pour des téléviseurs sur le site de Dreux.

Jusqu’à 2.000 personnes ont travaillé là et fait la fierté de la ville qui bénéficiait déjà d’une longue tradition industrielle avant cette installation industrielle.

Depuis sa fermeture, le site Philips est devenu un parc d’entreprises accueillant des activités industrielles, de stockage ou tertiaires. Il a subi de gros travaux entre 2008 et 2015, puis depuis 2023.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, sont proposées :

Une exposition retraçant l’histoire du site (photos, film, textes) et présentant des modèles anciens de téléviseurs, dans le bâtiment d’accueil.

Des visites des espaces extérieurs du site actuel, sur réservation.

Parc de La Radio Route de Paris, 28100 DREUX Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr/agendas/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-du-parc-dentreprises-de-la-radio-ex-radiotechnique/ »}]

De 1956 à 2006, La Radiotechnique, devenue Philips Composants puis LG-Philips Electronics, a produit 2,4 millions de tubes cathodiques par an pour des téléviseurs sur le site de Dreux.

©Agglo du Pays de Dreux