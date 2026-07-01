Bref, j’ai visité Dreux, Office de tourisme, Dreux
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Dreux
Informations pratiques
Bref, j’ai visité Dreux Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15 Office de tourisme Eure-et-Loir
Limité à 19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Je voulais voir Dreux.
Ne sachant par où commencer
J’ai pris la visite guidée.
On est monté dans le Beffroi.
Le guide m’a raconté des histoires.
J’ai découvert les incontournables et des choses formidables.
C’était royal !
Bref, j’ai visité Dreux.
Office de tourisme 9 cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr/agendas/jep-bref-jai-visite-dreux/ »}]
Je voulais voir Dreux.
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