Informations pratiques

Dreux

Les estivales à Comteville

Chemin de Comteville Dreux Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier estival drouais, les estivales à Comteville reviennent pour une 4e édition. Du 4 au 22 août du mardi au samedi de 14h à 19h.

Rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier estival drouais, les estivales à Comteville reviennent pour une 4e édition. Jeunes et familles pourront profiter d’une programmation éclectique de loisirs, qui poursuit son ouverture aux univers artistiques et créatifs avec les structures culturelles de la Ville !

4 au 22 août du mardi au samedi de 14h à 19h .

Chemin de Comteville Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 38 84 12

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English :

Now a well-established fixture on Drouais’ summer calendar, the “Comteville” summer festival returns for its 4th edition. August 4–22, Tuesday through Saturday, from 2:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Les estivales à Comteville Dreux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX