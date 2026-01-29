Le parc du Domaine Royal le joyau aux deux visages

2 Square d’Aumale Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Côté face le parc médiéval vous dévoile son donjon, ses remparts qui retracent 1000 ans d’histoire. Côté pile le second parc s’épanouit dans un écrin de verdure et d’essences d’arbres remarquables dans l’esprit des parcs à l’anglaise.

Côté face le parc médiéval vous dévoile son donjon, ses remparts qui retracent 1000 ans d’histoire. Côté pile le second parc s’épanouit dans un écrin de verdure et d’essences d’arbres remarquables dans l’esprit des parcs à l’anglaise. Deux visages pour un seul lieu d’exception où charme et histoire se rencontrent. 5 .

2 Square d’Aumale Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opposite: the medieval park with its keep and ramparts retracing 1,000 years of history. On the flip side, the second park is set in an English-style setting of greenery and remarkable trees.

L’événement Le parc du Domaine Royal le joyau aux deux visages Dreux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX