A vous de jouer Aux Dés Coupés Dreux

A vous de jouer Aux Dés Coupés

28 Rue Saint-Martin Dreux Eure-et-Loir

Début : 2026-07-25 10:30:00

En quelques jets de dés et tours de cartes, tu auras la chance de pouvoir tester les derniers jeux de société. Que tu sois curieux, novice ou joueur expérimenté, viens découvrir des jeux variés, rapides et pleins de bonne humeur.

Une occasion idéale de partager un moment convivial et de (re)découvrir le plaisir de jouer ensemble.

Intervenant Benoist Debry

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 10h Aux Dés Coupés, 28 Rue Saint-Martin, 28100 Dreux

ANIMATION FAMILLE Un goûter local est proposé à l’issue de l’animation 5 .

28 Rue Saint-Martin Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

With just a few rolls of the dice and card tricks, you’ll have the chance to try out the latest board games. Whether you’re curious, a novice or an experienced player, come and discover a variety of fast-paced, fun-filled games.

