Le Beffroi Dreux

Le Beffroi n’a pas fait les choses à moitié 25 ans de construction, 35 mètres de hauteur et 145 marches. Chaque pierre a son histoire… et chaque détail son secret !
Profitez d’une visite commentée exceptionnelle et laissez-vous surprendre par ce monument unique, ouvert spécialement pour vous.
Intervenante Cindy Sergent
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h45 à l’Office de tourisme, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux 5 .
9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
The Belfry didn’t do things by halves: 25 years of construction, 35 meters high and 145 steps. Every stone has its story? and every detail its secret!
