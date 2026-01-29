Derrière les portes closes Dreux
Derrière les portes closes Dreux jeudi 6 août 2026.
Derrière les portes closes
9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Envie de franchir des portes habituellement closes ? La chapelle de l’Hôtel-Dieu, le Beffroi et le Dôme vous dévoileront exceptionnellement leurs secrets au détour d’une visite guidée inédite !
Intervenante Cindy Sergent
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h45 à l’Office de tourisme, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux 5 .
9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to go through doors that are usually closed? The Hôtel-Dieu chapel, the Belfry and the Dome will exceptionally reveal their secrets to you on a unique guided tour!
L’événement Derrière les portes closes Dreux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX