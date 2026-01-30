L’église Saint-Pierre de Dreux Dreux

L’église Saint-Pierre de Dreux

Place Métézeau Dreux Eure-et-Loir

En plein centre-ville un monument retrace 8 siècles d’histoire ! Il s’agit bien de l’église Saint-Pierre, construite dans un style gothique flamboyant. Vous pourrez y admirer ses vitraux, son mobilier d’exception ainsi que son orgue majestueux sorti de l’atelier Cavaillé-Coll.

Intervenant Charles Jobert

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à l’église Saint-Pierre, Place Métézeau, 28100 Dreux 5 .

Place Métézeau Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Right in the center of town, a monument traces 8 centuries of history! It’s Saint-Pierre church, built in the flamboyant Gothic style. Admire its stained glass windows, exceptional furnishings and majestic organ from the Cavaillé-Coll workshop.

