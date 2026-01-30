Dreux, cité médiévale

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Je vous parle d’un temps que les moins de 500 ans ne peuvent pas connaitre. Et pour cause ! Cette visite vous proposera une lecture de la ville sous le prisme de la dynamique urbaine afin de comprendre comment la ville a évolué et s’est organisée au fil de l’époque médiévale.

5 .

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I’m talking about a time that people less than 500 years old couldn’t possibly know. And with good reason! On this tour, we’ll look at the town through the prism of urban dynamics, to understand how it evolved and organized itself over the course of the medieval period.

L’événement Dreux, cité médiévale Dreux a été mis à jour le 2026-01-30 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX