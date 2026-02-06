Maître Assembleur d’un jour | Cognac de Luze Hériose Whisky MAISON BOINAUD SAS Angeac-Champagne

Maître Assembleur d’un jour | Cognac de Luze Hériose Whisky

MAISON BOINAUD SAS 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne Charente

Gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2026-04-01

fin : 2026-03-31

2026-04-01

Venez découvrir les coulisses de l’assemblage, une étape-clé dans l’élaboration de nos spiritueux. Devenez notre Maitre Assembleur d’un jour et créez votre propre assemblage de cognac ou de whisky, avant de repartir avec un échantillon de votre création.

MAISON BOINAUD SAS 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com

English : Master Blender for a day Cognac de Luze Heriose Whisky

Come and discover the behind-the-scenes of blending, a key step in the creation of our spirits. Become our Master Blender and elaborate your own cognac or whisky blending. A sample of your creation will be available at the end of the experience.

