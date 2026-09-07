MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ, Salle des fêtes, Moulismes (86), Moulismes

Informations pratiques

MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ Mercredi 16 septembre, 09h30 Salle des fêtes, Moulismes (86) Vienne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Journée animée par Olivier PAGNOT et Yasmina LEMOINE

Mercredi 16 septembre 2026

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09H30 – Accueil

9H45 – Témoignages de Pascal, Tom et Antoine

Antoine : 6 années de pratiques, la sérénité retrouvée en élevage ovin et bovin

Pascal : Une solution encourageante face aux problèmes sanitaires des ovins

Tom : De la sérénité pour une transformation fromagère

– Les 4 piliers fondamentaux pour un troupeau en bonne santé (eau – minéraux – écosystèmes microbiens – géobiologie)

Hubert HIRON, vétérinaire

– Comment les éléments du milieu impactent les performances et la qualité de production ?

Jean PENAUD, gérant de Duanep et ancien chercheur en physiologie digestive au CNRS

– Journée ponctuée d’échanges sur l’appréhension du changement des pratiques sur son exploitation

Yasmina LEMOINE TRAME, chargée de mission

13H00 – Buffet (sur inscription)*

14H30 – Mise en pratique pour contrôler l’écosystème microbien de l’élevage

Perrine VERBAERE, spécialiste de l’ambiance des bâtiments et de la qualité de production

15H00 – La mise en oeuvre sur les élevages

Pascal, Tom, Antoine et Mathieu

15H30 – Mathieu : «J’ai décidé de me lancer après quelques mois de réflexion» : visite de l’élevage

16H30 – Clôture de la journée

*Inscription jusqu’au lundi 7 septembre 2026

par mail à olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr ou inscription@duanep.fr

par sms au 06.82.82.53.76

Salle des fêtes, Moulismes (86) 46°19’43.2″N 0°48’42.3″E Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « inscription@duanep.fr »}, {« type »: « email », « value »: « olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.82.82.53.76 »}] [{« link »: « mailto:olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:inscription@duanep.fr »}]

Une rencontre professionnelle pour aider les éleveurs à renforcer la santé de leurs troupeaux grâce à des témoignages, des apports d’experts et des mises en pratique.

ELEVAGE