MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ, Salle des fêtes, Moulismes (86), Moulismes
mercredi 16 septembre 2026 · Salle des fêtes, Moulismes (86) · Moulismes
Informations pratiques
MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ Mercredi 16 septembre, 09h30 Salle des fêtes, Moulismes (86) Vienne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Journée animée par Olivier PAGNOT et Yasmina LEMOINE
Mercredi 16 septembre 2026
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09H30 – Accueil
9H45 – Témoignages de Pascal, Tom et Antoine
Antoine : 6 années de pratiques, la sérénité retrouvée en élevage ovin et bovin
Pascal : Une solution encourageante face aux problèmes sanitaires des ovins
Tom : De la sérénité pour une transformation fromagère
– Les 4 piliers fondamentaux pour un troupeau en bonne santé (eau – minéraux – écosystèmes microbiens – géobiologie)
Hubert HIRON, vétérinaire
– Comment les éléments du milieu impactent les performances et la qualité de production ?
Jean PENAUD, gérant de Duanep et ancien chercheur en physiologie digestive au CNRS
– Journée ponctuée d’échanges sur l’appréhension du changement des pratiques sur son exploitation
Yasmina LEMOINE TRAME, chargée de mission
13H00 – Buffet (sur inscription)*
14H30 – Mise en pratique pour contrôler l’écosystème microbien de l’élevage
Perrine VERBAERE, spécialiste de l’ambiance des bâtiments et de la qualité de production
15H00 – La mise en oeuvre sur les élevages
Pascal, Tom, Antoine et Mathieu
15H30 – Mathieu : «J’ai décidé de me lancer après quelques mois de réflexion» : visite de l’élevage
16H30 – Clôture de la journée
*Inscription jusqu’au lundi 7 septembre 2026
par mail à olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr ou inscription@duanep.fr
par sms au 06.82.82.53.76
Salle des fêtes, Moulismes (86) 46°19’43.2″N 0°48’42.3″E Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « inscription@duanep.fr »}, {« type »: « email », « value »: « olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.82.82.53.76 »}] [{« link »: « mailto:olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:inscription@duanep.fr »}]
Une rencontre professionnelle pour aider les éleveurs à renforcer la santé de leurs troupeaux grâce à des témoignages, des apports d’experts et des mises en pratique.
ELEVAGE
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