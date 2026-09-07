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MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ, Salle des fêtes, Moulismes (86), Moulismes

mercredi 16 septembre 2026 · Salle des fêtes, Moulismes (86) · Moulismes

MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ, Salle des fêtes, Moulismes (86), Moulismes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes, Moulismes (86)
Adresse
46°19’43.2"N 0°48’42.3"E
Ville
86500 Moulismes
Département
Vienne
Tarif
Entrée libre sur inscription

MAITRISER LA SANTÉ DE SON ÉLEVAGE : DES CLÉS POUR PLUS DE TRANQUILITÉ Mercredi 16 septembre, 09h30 Salle des fêtes, Moulismes (86) Vienne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Journée animée par Olivier PAGNOT et Yasmina LEMOINE
Mercredi 16 septembre 2026

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09H30 – Accueil
9H45 – Témoignages de Pascal, Tom et Antoine
Antoine : 6 années de pratiques, la sérénité retrouvée en élevage ovin et bovin
Pascal : Une solution encourageante face aux problèmes sanitaires des ovins
Tom : De la sérénité pour une transformation fromagère
– Les 4 piliers fondamentaux pour un troupeau en bonne santé (eau – minéraux – écosystèmes microbiens – géobiologie)
Hubert HIRON, vétérinaire
– Comment les éléments du milieu impactent les performances et la qualité de production ?
Jean PENAUD, gérant de Duanep et ancien chercheur en physiologie digestive au CNRS
– Journée ponctuée d’échanges sur l’appréhension du changement des pratiques sur son exploitation
Yasmina LEMOINE TRAME, chargée de mission
13H00 – Buffet (sur inscription)*
14H30 – Mise en pratique pour contrôler l’écosystème microbien de l’élevage
Perrine VERBAERE, spécialiste de l’ambiance des bâtiments et de la qualité de production
15H00 – La mise en oeuvre sur les élevages
Pascal, Tom, Antoine et Mathieu
15H30 – Mathieu : «J’ai décidé de me lancer après quelques mois de réflexion» : visite de l’élevage
16H30 – Clôture de la journée

*Inscription jusqu’au lundi 7 septembre 2026
par mail à olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr ou inscription@duanep.fr
par sms au 06.82.82.53.76

Salle des fêtes, Moulismes (86) 46°19’43.2″N 0°48’42.3″E Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « inscription@duanep.fr »}, {« type »: « email », « value »: « olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.82.82.53.76 »}] [{« link »: « mailto:olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:inscription@duanep.fr »}]
Une rencontre professionnelle pour aider les éleveurs à renforcer la santé de leurs troupeaux grâce à des témoignages, des apports d’experts et des mises en pratique.

ELEVAGE

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