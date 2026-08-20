Maîtriser la santé de son élevage, Moulismes (86), Moulismes

Informations pratiques

Maîtriser la santé de son élevage Mercredi 16 septembre, 09h30 Moulismes (86) Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture, Duanep et Trame vous invitent à une journée d’échanges et de témoignages autour de la santé des troupeaux. Des éleveurs partageront leur expérience et les changements mis en place sur leur exploitation pour améliorer durablement les résultats et le bien-être de leur élevage.

09H30 – Accueil

9H45 – Témoignages de Pascal, Tom et Antoine

Antoine : 6 années de pratiques, la sérénité retrouvée en élevage ovin et bovin

Pascal : Une solution encourageante face aux problèmes sanitaires des ovins

Tom : De la sérénité pour une transformation fromagère

Les 4 piliers fondamentaux pour un troupeau en bonne santé (eau – minéraux – écosystèmes microbiens – géobiologie)

Hubert HIRON, vétérinaire

Comment les éléments du milieu impactent les performances et la qualité de production ?

Jean PENAUD, gérant de Duanep et ancien chercheur en physiologie digestive au CNRS

Journée ponctuée d’échanges sur l’appréhension du changement des pratiques sur son exploitation

Yasmina LEMOINE TRAME, chargée de mission

13H00 – Buffet (sur inscription)

14H30 – Mise en pratique pour contrôler l’écosystème microbien de l’élevage

Perrine VERBAERE, spécialiste de l’ambiance des bâtiments et de la qualité de production

15H00 – La mise en oeuvre sur les élevages

Pascal, Tom, Antoine et Mathieu

15H30 – Mathieu : «J’ai décidé de me lancer après quelques mois de réflexion» : visite de l’élevage

16H30 – Clôture de la journée

Moulismes (86) 46°19’43.2″N 0°48’42.3″E Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}]

Les clés pour plus de tranquilité

Chambre d’agriculture de la Vienne