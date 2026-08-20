Maîtriser la santé de son élevage, Moulismes (86), Moulismes
mercredi 16 septembre 2026 · Moulismes (86) · Moulismes
Informations pratiques
Maîtriser la santé de son élevage Mercredi 16 septembre, 09h30 Moulismes (86) Vienne
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
La Chambre d’agriculture, Duanep et Trame vous invitent à une journée d’échanges et de témoignages autour de la santé des troupeaux. Des éleveurs partageront leur expérience et les changements mis en place sur leur exploitation pour améliorer durablement les résultats et le bien-être de leur élevage.
09H30 – Accueil
9H45 – Témoignages de Pascal, Tom et Antoine
- Antoine : 6 années de pratiques, la sérénité retrouvée en élevage ovin et bovin
- Pascal : Une solution encourageante face aux problèmes sanitaires des ovins
- Tom : De la sérénité pour une transformation fromagère
Les 4 piliers fondamentaux pour un troupeau en bonne santé (eau – minéraux – écosystèmes microbiens – géobiologie)
- Hubert HIRON, vétérinaire
Comment les éléments du milieu impactent les performances et la qualité de production ?
- Jean PENAUD, gérant de Duanep et ancien chercheur en physiologie digestive au CNRS
Journée ponctuée d’échanges sur l’appréhension du changement des pratiques sur son exploitation
- Yasmina LEMOINE TRAME, chargée de mission
13H00 – Buffet (sur inscription)
14H30 – Mise en pratique pour contrôler l’écosystème microbien de l’élevage
- Perrine VERBAERE, spécialiste de l’ambiance des bâtiments et de la qualité de production
15H00 – La mise en oeuvre sur les élevages
- Pascal, Tom, Antoine et Mathieu
15H30 – Mathieu : «J’ai décidé de me lancer après quelques mois de réflexion» : visite de l’élevage
16H30 – Clôture de la journée
Moulismes (86) 46°19’43.2″N 0°48’42.3″E Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « olivier.pagnot@vienne.chambagri.fr »}]
Les clés pour plus de tranquilité
Chambre d’agriculture de la Vienne