Majestueux Brahms, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Majestueux Brahms 16 et 17 décembre Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T19:30:00+01:00 – 2026-12-16T21:45:00+01:00

Fin : 2026-12-17T19:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:45:00+01:00

Pablo Heras-Casado direction

Patricia Kopatchinskaja violon

Igor Stravinski

Pulcinella, suite pour orchestre

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violon et orchestre n° 2 en ut dièse mineur, op. 129

Johannes Brahms

Symphonie n° 4 en mi mineur, op. 98

Trois compositeurs, trois regards sur plus d’un siècle musical. Avec le retour de Pablo Heras-Casado à la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande et de Patricia Kopatchinskaja au violon, ce programme explore le dialogue entre tradition et modernité, où chaque partition revisite les formes du passé avec ingéniosité.

Inspirée de la musique du XVIIIe siècle, la suite Pulcinella de Stravinski ouvre la voie avec esprit et élégance. Puis, Chostakovitch offre un Concerto pour violon n° 2 d’une grande intensité introspective. Brahms, enfin, dans sa Symphonie n° 4, atteint un sommet du romantisme allemand qui puise son inspiration chez Bach, perceptible notamment dans la passacaille du finale du quatrième mouvement.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/majestueux-brahms »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Majestueux Brahms

© Julia Wesely