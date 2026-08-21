Majestueux Brahms, Victoria Hall, Genève
mercredi 16 décembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Majestueux Brahms 16 et 17 décembre Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T19:30:00+01:00 – 2026-12-16T21:45:00+01:00
Fin : 2026-12-17T19:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:45:00+01:00
Pablo Heras-Casado direction
Patricia Kopatchinskaja violon
Igor Stravinski
Pulcinella, suite pour orchestre
Dimitri Chostakovitch
Concerto pour violon et orchestre n° 2 en ut dièse mineur, op. 129
Johannes Brahms
Symphonie n° 4 en mi mineur, op. 98
Trois compositeurs, trois regards sur plus d’un siècle musical. Avec le retour de Pablo Heras-Casado à la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande et de Patricia Kopatchinskaja au violon, ce programme explore le dialogue entre tradition et modernité, où chaque partition revisite les formes du passé avec ingéniosité.
Inspirée de la musique du XVIIIe siècle, la suite Pulcinella de Stravinski ouvre la voie avec esprit et élégance. Puis, Chostakovitch offre un Concerto pour violon n° 2 d’une grande intensité introspective. Brahms, enfin, dans sa Symphonie n° 4, atteint un sommet du romantisme allemand qui puise son inspiration chez Bach, perceptible notamment dans la passacaille du finale du quatrième mouvement.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/majestueux-brahms »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Majestueux Brahms
© Julia Wesely
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