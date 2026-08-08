MAJIC À LLB FABLAB, CRÉATION DE SAC PERSONNALISÉ Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

MAJIC À LLB FABLAB, CRÉATION DE SAC PERSONNALISÉ

Salle des fêtes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

MAJIC Grand Orb sur les routes Mercredi 23 Septembre à la salle des fêtes de Lamalou les Bains

16h à 17h atelier FabLab, Création de sac personnalisé.

Créez votre visuel inspiré des tableaux de l’exposition et repartez avec un tote-bag en tissu personnalisé.

De 6 à 99 ans, durée 1h, 5€ par personne

Contact au 04 87 83 05 20 ou majic@grandorb.fr

Tout le programme sur www.GrandOrb.fr/majic

L’ITINERANCE MICRO-FOLIE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A LAMALOU-LES-BAINS

Du 22 au 26 septembre, l’équipe MAJIC quitte le château Baldy pour s’installer à Lamalou-les-Bains.

Quand MAJIC se déplace, tous les publics sont partie prenante et la Micro-Folie mobile permet au plus grand nombre de découvrir le Musée numérique, le FabLab et la Réalité Virtuelle.

Les agents de médiation culturelle de Grand Orb accueilleront les enfants des écoles mardi 22 et jeudi 24.

Vendredi 25, des ateliers seront réservés aux de l’Hôpital Coste-Floret et de la Clinique Ster.

Les RDV grand public

Mercredi 23 septembre, salle des fêtes

De 14h à 17h, exposition Eau fil de l’art .

L’exposition temporaire de l’espace MAJIC se délocalise pour vous permettre d’explorer ses chefs d’œuvre sur écran géant et tablettes. Accès libre et gratuit, tout public.

Réalité virtuelle, Le voyage intérieur de Gauguin .

Plongez au cœur du paradis tahitien de Paul Gauguin dans une immersion à 360°. Accès libre et gratuit, dès 13 ans.

14h découverte du FabLab.

Jeux et présentation de la création numérique. Accès libre et gratuit, de 6 à 99 ans.

16h à 17h atelier FabLab, Création de sac personnalisé.

Créez votre visuel inspiré des tableaux de l’exposition et repartez avec un tote-bag en tissu personnalisé. De 6 à 99 ans, durée 1h, 5€ par personne. Réservation conseillée.

17h30 mini-conférence sur les eaux thermales puis visite guidée de l’exposition.

Un moment interactif et ludique pour une découverte de l’exposition sur l’eau par notre médiatrice culturelle. En amont, une mini-conférence sur les eaux en Grand Orb sera proposée par Alexandre Decamps, directeur du laboratoire de l’eau Eau thermale Avène et géo-médiateur Géoparc UNESCO Terres d’Hérault. Gratuit, tout public dès 6 ans, durée 1h30. Réservation conseillée.

Mercredi 23 septembre, Cinéma L’Impérial

20h30 film Même la pluie. Film de Icíar Bollaín, avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri. Le film suit une équipe de tournage en Bolivie confrontée à une révolte locale sur la privatisation de l’eau.

Projection gratuite, tout public.

Samedi 26 septembre, théâtre municipal

20h concert de Buridane.

La chanteuse, auteure-compositrice Buridane vous fait découvrir sa toute nouvelle création Jusqu’où petite aux mélodies délicates et envolées saisissantes. En duo guitare-voix et violoncelle avec la talentueuse Claudine Pauly, elle complète sa performance par une reprise des titres de son album Pas Fragile, pour un concert aussi puissant que personnel.

Concert gratuit, tout public. Réservation conseillée.

Tout le programme sur www.GrandOrb.fr/majic

Renseignements tel. 04 87 83 05 20 mail majic@grandorb.fr .

Salle des fêtes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MAJIC À LLB FABLAB, CRÉATION DE SAC PERSONNALISÉ

MAJIC Grand Orb on the Road: Wednesday, September 23, at the Lamalou-les-Bains community center

4:00 p.m. to 5:00 p.m.: FabLab workshop—create your own personalized tote bag.

Create your own design inspired by the paintings in the exhibition and take home a personalized fabric tote bag.

Ages 6 to 99, duration 1 hour, 5? per person

Contact us at 04 87 83 05 20 or majic@grandorb.fr

View the

L’événement MAJIC À LLB FABLAB, CRÉATION DE SAC PERSONNALISÉ Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB