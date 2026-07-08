Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

ÉTAPE DES BRESCOUDOS

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Mardi 1er septembre à 8h

Etape annuelle des Brescoudos à Lamalou les Bains

Centre-ville gratuit

Mardi 1er septembre à 8h

Etape annuelle des Brescoudos à Lamalou les Bains

Centre-ville gratuit .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English : ÉTAPE DES BRESCOUDOS

Tuesday, September 1, 8:00 a.m.

Annual Brescoudos Run in Lamalou-les-Bains

Downtown free

L’événement ÉTAPE DES BRESCOUDOS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB