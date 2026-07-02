Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi

21h parc du casino

Gratuit

Info 04 67 95 63 07

Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi

21h parc du casino

Gratuit

Info 04 67 95 63 07 .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English : CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI

Tuesday, August 18: Concert with Les Gipsys du Midi

9:00 p.m., Casino Park

Free

Info: 04 67 95 63 07

L’événement CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB