CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI Lamalou-les-Bains
mardi 18 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi
21h parc du casino
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi
21h parc du casino
Gratuit
Info 04 67 95 63 07 .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI
Tuesday, August 18: Concert with Les Gipsys du Midi
9:00 p.m., Casino Park
Free
Info: 04 67 95 63 07
L’événement CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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