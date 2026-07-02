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AGENDA · Lamalou-les-Bains

CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI Lamalou-les-Bains

mardi 18 août 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
26 Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi
21h parc du casino
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Mardi 18 août concert avec les Gipsys du Midi
21h parc du casino
Gratuit
Info 04 67 95 63 07   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English : CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI

Tuesday, August 18: Concert with Les Gipsys du Midi
9:00 p.m., Casino Park
Free
Info: 04 67 95 63 07

L’événement CONCERT AVEC LES GIPSYS DU MIDI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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