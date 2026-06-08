FESTIVALYRIQUE LE PRINCE DE MADRID Lamalou-les-Bains
FESTIVALYRIQUE LE PRINCE DE MADRID Lamalou-les-Bains dimanche 16 août 2026.
Lamalou-les-Bains
FESTIVALYRIQUE LE PRINCE DE MADRID
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Festivalyrique 2026
Dimanche 16.08 à 15h: La prince de Madrid
Info et billetterie 04 67 95 63 07
Festivalyrique 2026
Dimanche 16.08 à 15h: La prince de Madrid
Info et billetterie 04 67 95 63 07 .
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English :
Festivalyrique 2026
Sunday 16.08 at 3pm: La prince de Madrid
Info and tickets: 04 67 95 63 07
L’événement FESTIVALYRIQUE LE PRINCE DE MADRID Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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