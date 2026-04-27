Hérépian

MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

A 18h

Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)

Durée 45 minutes. Gratuit.

A 18h

Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)

Durée 45 minutes. Gratuit. .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 6pm

Conference: A fun, interactive way to discover the figure of the monster in art. Registration recommended (ages 6 and up)

Duration: 45 minutes. Free admission.

L’événement MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB