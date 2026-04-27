MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian
MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian mercredi 13 mai 2026.
Hérépian
MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
A 18h
Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)
Durée 45 minutes. Gratuit.
A 18h
Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)
Durée 45 minutes. Gratuit. .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
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English :
At 6pm
Conference: A fun, interactive way to discover the figure of the monster in art. Registration recommended (ages 6 and up)
Duration: 45 minutes. Free admission.
L’événement MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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