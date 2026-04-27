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MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian

MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Avenue de la gare

Ville : 34600 Hérépian

Département : Hérault

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Hérépian

MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

A 18h
Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)
Durée 45 minutes. Gratuit.
A 18h
Conférence Un moment interactif et ludique pour une découverte de la figure du monstre dans l’art. Inscription conseillée (à partir de 6 ans)
Durée 45 minutes. Gratuit.   .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20  majic@grandorb.fr

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English :

At 6pm
Conference: A fun, interactive way to discover the figure of the monster in art. Registration recommended (ages 6 and up)
Duration: 45 minutes. Free admission.

L’événement MAJIC CONFÉRENCE LA FIGURE DU MONSTRE DANS L’ART Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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