Hérépian

MAJIC CONFÉRENCE POURQUOI CHERCHE T ON A CAPTURER LES PORTRAITS ?

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

A 17h Conférence Pourquoi cherche-t-on à capturer un visage ?

Que raconte un portrait au-delà des traits ?

Cette conférence interactive vous propose un voyage à travers l’histoire de l’art, du portrait classique aux formes les plus contemporaines.

Inscription conseillée (à partir de 6 ans). Durée 45 minutes. Gratuit.

A 17h Conférence Pourquoi cherche-t-on à capturer un visage ?

Que raconte un portrait au-delà des traits ?

Cette conférence interactive vous propose un voyage à travers l’histoire de l’art, du portrait classique aux formes les plus contemporaines.

Entre codes, symboles et révolutions artistiques, découvrez comment le portrait est devenu un espace d’expression personnelle et sociale.

Inscription conseillée (à partir de 6 ans) |Durée 45 minutes |Gratuit. .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English :

5pm Lecture: Why do we try to capture a face?

What does a portrait tell us beyond its features?

This interactive lecture takes you on a journey through the history of art, from classical portraiture to the most contemporary forms.

Registration recommended (ages 6 and up). Duration: 45 minutes. Free admission.

L’événement MAJIC CONFÉRENCE POURQUOI CHERCHE T ON A CAPTURER LES PORTRAITS ? Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB