Hérépian

MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

De 15h à 17h

Découverte ludique de la fabrication numérique. Accès libre et gratuit, tout public.

Accès libre et gratuit, tout public

De 15h à 17h

Découverte ludique de la fabrication numérique. Accès libre et gratuit, tout public. Accès libre et gratuit, tout public. .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English :

From 3pm to 5pm

Fun discovery of digital fabrication. Free admission for all.

Free access for all

L’événement MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB