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MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE Hérépian

MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE Hérépian mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Avenue de la gare

Ville : 34600 Hérépian

Département : Hérault

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Hérépian

MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

De 15h à 17h
Découverte ludique de la fabrication numérique. Accès libre et gratuit, tout public.
Accès libre et gratuit, tout public
De 15h à 17h
Découverte ludique de la fabrication numérique. Accès libre et gratuit, tout public. Accès libre et gratuit, tout public.   .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20  majic@grandorb.fr

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English :

From 3pm to 5pm
Fun discovery of digital fabrication. Free admission for all.
Free access for all

L’événement MAJIC DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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