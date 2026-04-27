Hérépian

MAJIC LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

De 14h à 16h. En visite libre Le portrait dans tous ses états .

Autoportraits, regards célèbres, visages anonymes devenus iconiques…

Venez explorer le portrait comme un dialogue silencieux entre l’artiste et son modèle. Une immersion libre dans les collections du musée numérique et en réalité virtuelle.

Accès libre et gratuit, tout public. (Réalité virtuelle à partir de 13 ans)

De 14h à 16h. En visite libre Le portrait dans tous ses états .

Autoportraits, regards célèbres, visages anonymes devenus iconiques…

Venez explorer le portrait comme un dialogue silencieux entre l’artiste et son modèle. Une immersion libre dans les collections du musée numérique et en réalité virtuelle.

Accès libre et gratuit, tout public. (Réalité virtuelle à partir de 13 ans) .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English :

From 2 pm to 4 pm. Open house: Portraiture in all its forms .

Self-portraits, famous looks, anonymous faces that have become iconic?

Come and explore the portrait as a silent dialogue between artist and sitter. A free immersion in the museum’s digital and virtual reality collections.

Free admission for all. (Virtual reality for ages 13 and up)

L’événement MAJIC LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB