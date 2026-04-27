Hérépian

MAJIC PIÈCE DE THÉÂTRE BARBARA OU LA CHÈVRE ET LA TORTUE

Espace Jules Ferry Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

A 20h30 BARBARA OU LA CHEVRE ET LA TORTUE

Pièce de théâtre. Seul en scène pour une vrai fausse femme à barbe. Compagnie Les Faiseurs de rien.

Barbara ou la chèvre et la tortue raconte avec humour l’histoire d’une femme ébréchée par la vie qui se bat au jour le jour.

Un spectacle optimiste, humoristique mais engagé !

Tout public. Durée 1h15. Gratuit, réservation conseillée.

A 20h30 BARBARA OU LA CHEVRE ET LA TORTUE

Pièce de théâtre. Seul en scène pour une vrai fausse femme à barbe. Compagnie Les Faiseurs de rien.

Barbara ou la chèvre et la tortue raconte avec humour l’histoire d’une femme ébréchée par la vie qui se bat au jour le jour.

Une forme d’espoir qui sommeille en chacun de nous, tantôt timide, tantôt extravertie mais toujours profondément touchante.

Barbara vous invite à un voyage dans les coulisses des freaks shows , en portant un regard à la fois rétrospectif, critique et tendre sur son milieu et sur sa vie, sur ses amours, ses amitiés, ses joies et ses peines

Un spectacle optimiste, humoristique mais engagé !

Tout public. Durée 1h15. Gratuit, réservation conseillée. .

Espace Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English :

8:30pm: BARBARA OR THE HORSE AND THE TURTLE

A play. One-woman show for a real fake bearded lady. Compagnie Les Faiseurs de rien.

Barbara ou la chèvre et la tortue (Barbara or the goat and the tortoise) tells the humorous story of a woman chipped by life, who struggles from day to day.

An optimistic, humorous yet committed show!

All audiences. Running time: 1h15. Free, booking recommended.

L’événement MAJIC PIÈCE DE THÉÂTRE BARBARA OU LA CHÈVRE ET LA TORTUE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB