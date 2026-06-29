MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux
MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux mardi 7 juillet 2026.
Bédarieux
MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier.
Film 360° proposé par l’Opéra Nationale de Paris.
A partir de 13 ans. Accès libre de 15h à 20h
Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier.
Film 360° proposé par l’Opéra Nationale de Paris.
A partir de 13 ans. Accès libre de 15h à 20h .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20
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English : MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE
Follow an artist’s journey at the Palais Garnier.
A 360° film presented by the Opéra Nationale de Paris.
For ages 13 and up. Free admission from 3:00 p.m. to 8:00 p.m.
L’événement MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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