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MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux

MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux mardi 7 juillet 2026.

Adresse
1 Avenue Abbé Tarroux
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Tarif

Bédarieux

MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier.
Film 360° proposé par l’Opéra Nationale de Paris.
A partir de 13 ans. Accès libre de 15h à 20h
Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier.
Film 360° proposé par l’Opéra Nationale de Paris.
A partir de 13 ans. Accès libre de 15h à 20h   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 

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English : MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE

Follow an artist’s journey at the Palais Garnier.
A 360° film presented by the Opéra Nationale de Paris.
For ages 13 and up. Free admission from 3:00 p.m. to 8:00 p.m.

L’événement MAJIC RÉALITÉ VIRTUELLE ÂME DE MUSICIENNE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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