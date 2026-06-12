Bédarieux

VERNISSAGE EXPOSITION EDMOND BAUDOIN TROUBS

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Edmond Baudoin est une figure majeure et singulière de la bande dessinée, reconnu pour son trait libre.

Le dessin, chez lui, est toujours un moyen d’être au monde, de dialoguer avec l’autre, de comprendre.

Vernissage le jeudi 2 juillet à 18h30, suivi du film Traces, échos du silence à 20h30 au Cinéma Jean -Claude Carrière.

Edmond Baudoin est une figure majeure et singulière de la bande dessinée, reconnu pour son trait libre.

Le dessin, chez lui, est toujours un moyen d’être au monde, de dialoguer avec l’autre, de comprendre.

Grand voyageur, Baudoin a suivi en Arctique le documentariste Vincent Marie, à la rencontre d’artistes inuits.

Le périple a donné lieu au roman graphique Inuit et au livre illustré Nunavut , avec Troubs, compagnon de voyage et de dessin.

Entre perception et réflexions, ils tentent un état des lieux poétique de ce que nous dit la culture inuite en ce début du XXIe siècle.

Les dessins issus de ce projet seront accompagnés de sculptures d’artistes inuits contemporains proposés par la galerie Art Inuit Paris.

Vernissage le jeudi 2 juillet à 18h30, suivi de la projection du film Traces, échos du silence à 20h30 au Cinéma Jean -Claude Carrière. .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English :

Edmond Baudoin is a major figure in the world of comics, renowned for his free-flowing style.

For him, drawing is always a way of being in the world, of dialoguing with others, of understanding.

Opening on Thursday, July 2 at 6:30pm, followed by the film Traces, échos du silence at 8:30pm at Cinéma Jean-Claude Carrière.

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION EDMOND BAUDOIN TROUBS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB