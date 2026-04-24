VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H Bédarieux
VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H Bédarieux mardi 30 juin 2026.
Bédarieux
VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H
1 rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79
Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .
1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79
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English :
Guided tour of the town of Bédarieux through its famous men by the Association Résurgences (study, protection and promotion of heritage).
Tuesday June 30, 2026 at 9 a.m., meet at the Bédarieux tourist office, 1 rue de la République.
Visit free of charge,
Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79
L’événement VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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