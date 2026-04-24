Bédarieux

VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H

1 rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79

Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .

1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79

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English :

Guided tour of the town of Bédarieux through its famous men by the Association Résurgences (study, protection and promotion of heritage).

Tuesday June 30, 2026 at 9 a.m., meet at the Bédarieux tourist office, 1 rue de la République.

Visit free of charge,

Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79

L’événement VISITE LES PERSONNAGES CELEBRES DE BEDARIEUX MARDI 30 JUIN 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB