Makerland, Bliiida, Metz

Informations pratiques

Makerland 19 et 20 septembre Bliiida Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fête pour rêver, expérimenter, fabriquer et partager, pour une septième édition à Metz !

Les 19 et 20 septembre prochains, Makerland, la fête du « faire soi-même », du bricolage et de la créativité revient à Bliiida.

Ici, on soude, on scie, on code, on imprime en 3D, on grave au laser, on rate, on recommence, mais surtout on apprend des trucs ! Makerland, c’est le rendez-vous des curieux, des bricoleurs, des artistes et artisans. Bref, une véritable fête foraine créative où les idées prennent vie.

Au programme :

Des dizaines de makers et créatifs présents pour présenter leurs savoir-faire et créations,

Des ateliers et démonstrations pour rentrer chez soi avec vos créations ou découvrir au plus près les savoir-faire des créatif·ves du territoire,

Des attractions numériques, technologiques et immersives,

La France Design Week : expositions, rencontres et conférences portées par les résident·es du lieu,

L’association Random Bazar et ses jeux vidéos alternatifs,

Bar et restauration locale.

Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387616070 http://www.bliiida.fr https://www.facebook.com/BLIIIDAMETZ;https://www.instagram.com/bliiida/;https://www.linkedin.com/company/tcrm-blida/ BLIIIDA est un lieu qui encourage la création, facilite la production et dynamise l’activité de ses acteurs. Depuis 2014, BLIIIDA est un tiers-lieu de création basé à Metz. Les professionnels des métiers artistiques, culturels et créatifs s’y mêlent aux entrepreneurs de l’artisanat et du numérique. Accès en bus, parkings public à proximité.

La fête pour rêver, expérimenter, fabriquer et partager, pour une septième édition à Metz !

©Bliiida