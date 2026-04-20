Saint-Laurent-de-Lévézou

Maleville en fête

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Les 8, 9 et 10 mai prochains, venez profiter des nombreuses animations prévues lors de la fête à Maleville !

Au programme

Vendredi 8 mai

– 21h Concert Flagrants délires .

– 23h Bal des jeunes.

Samedi 9 mai

– De 11h à 18h Exposition de véhicules anciens.

– 13h30 Pétanque en doublette.

– 20h Apéro-Bandas + Repas bœuf à la broche. (Réservations au 06 95 51 83 59)

Dimanche 10 mai

– 8h Déjeuner aux tripous.

– 11h Dépôt de gerbe.

– 13h30 Pétanque en triplette.

– 14h Randonnée pédestre. .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 95 51 83 59

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English :

On May 8, 9 and 10, come and enjoy the many activities planned for the Maleville festival!

L’événement Maleville en fête Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)