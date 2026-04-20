Maleville en fête Saint-Laurent-de-Lévézou
Maleville en fête Saint-Laurent-de-Lévézou vendredi 8 mai 2026.
Saint-Laurent-de-Lévézou
Maleville en fête
Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Les 8, 9 et 10 mai prochains, venez profiter des nombreuses animations prévues lors de la fête à Maleville !
Au programme
Vendredi 8 mai
– 21h Concert Flagrants délires .
– 23h Bal des jeunes.
Samedi 9 mai
– De 11h à 18h Exposition de véhicules anciens.
– 13h30 Pétanque en doublette.
– 20h Apéro-Bandas + Repas bœuf à la broche. (Réservations au 06 95 51 83 59)
Dimanche 10 mai
– 8h Déjeuner aux tripous.
– 11h Dépôt de gerbe.
– 13h30 Pétanque en triplette.
– 14h Randonnée pédestre. .
Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 95 51 83 59
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English :
On May 8, 9 and 10, come and enjoy the many activities planned for the Maleville festival!
L’événement Maleville en fête Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)