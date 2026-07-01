Malle aux Histoires par Lucie Libercé « La Valise », Bibliothèque-Auditorium, Viroflay

Informations pratiques

Malle aux Histoires par Lucie Libercé « La Valise » Samedi 3 octobre, 08h00, 10h30 Bibliothèque-Auditorium Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T08:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Séance de contes dans la Malle aux Histoires : sur l’écran se dessine un rond suivi d’un trait, c’est un bonhomme. Une valise tombe du ciel sur ce bonhomme et très vite, la magie opère. Lucien prend vie, il devient une marionnette en quête d’aventure. Il se met à suivre un petit rond rouge qui nous emmène dans son univers poétique et musical. Entre les fleurs transparentes, les papillons rouges, les nuages, la pluie, l’herbe qui pique et la baignoire au crocodile, rien n’empêchera Lucien de poursuivre le petit rond rouge !

Bibliothèque-Auditorium 74 AVENUE DU GENERAL LECLERC 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 0139243440 https://viroflay-pom.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 39 »}, {« type »: « phone », « value »: « 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 34 »}, {« type »: « phone », « value »: « 40 »}]

Biblis en folie 2026

©Lucie Libercé