« Quand la ville dort », John Huston (1950), Bibliothèque-Auditorium, Viroflay

Informations pratiques

« Quand la ville dort », John Huston (1950) Samedi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque-Auditorium Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la naissance de Maryline Monroe, redécouvrez l’un de ses premières apparitions, dans ce film noir adapté du roman homonyme de William R. Burnett publié quelques mois plus tôt. Quand la ville dort met en scène le « Doc », un cerveau du crime qui, à peine sorti de prison, projette déjà de récidiver. Il constitue ainsi une équipe d’experts, en vue de cambrioler une bijouterie…

Bibliothèque-Auditorium 74 AVENUE DU GENERAL LECLERC 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 0139243440 https://viroflay-pom.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 39 »}, {« type »: « phone », « value »: « 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 34 »}, {« type »: « phone », « value »: « 40 »}]

Biblis en folie 2026

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