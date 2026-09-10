MAMAN, J’AI RATÉ LA BANQUE ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

jeudi 1 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MAMAN, J’AI RATÉ LA BANQUE !

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-04

Ils pensaient braquer une banque.

Ils ont braqué un théâtre…

Deux apprentis braqueurs, pas vraiment taillés pour le grand banditisme, creusent un tunnel pour atteindre une banque…mais atterrissent au beau milieu d’un théâtre, face à un public qui attend un spectacle.

Sauf que quand on n’a ni plan B, ni neurones, tout part (très) vite en vrille.

Et comme si ça ne suffisait pas, un négociateur au bord du burn-out débarque pour gérer la situation … à sa façon maladroit, dépassé, un brin lunaire, mais persuadé d’être l’homme de la situation.

Ce trio improbable embarque alors tout le monde dans une comédie déjantée, où chaque tentative de reprendre le contrôle ne fait qu’empirer les choses ! Entre quiproquos en rafale, règlements de compte de cour de récré, confessions intimes et Johnny Hallyday au milieu de tout ça, tout est réuni pour faire de ce braquage raté un moment inoubliable… pour les braqueurs comme pour les otages ! 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

They thought they were robbing a bank.

They robbed a theater…

L’événement MAMAN, J’AI RATÉ LA BANQUE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE