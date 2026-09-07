Mamzel Bou, concert sans gluten – Marlène Bouniort – Cie D.N.B, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Informations pratiques

Mamzel Bou, concert sans gluten – Marlène Bouniort – Cie D.N.B Jeudi 19 novembre, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Comédienne-chanteuse et multi-instrumentiste, la cheffe Bou vous propose une cuisine légère de notes et de mots concoctée en direct : jazz funky, comptines sauce Camille ou Philippe Katerine, maloya gourmand, raga bengali, ragtime à point, le tout accompagné de percussions, flûtes, polyphonies, shrutti box, claviers, sur leur lit de Loop_station.

Une dégustation de reprises et surtout, de recettes originales à travers de savoureux menus dont le public choisira les plats. Une voix unique, un concert gastrono-rythmique original, généreux, drôle et rafraîchissant, dans une joie de vivre communicative. Autant d’ingrédients pour régaler l’âme avant les papilles : idéal en guise d’apéritif… !

Écriture, composition, interprétation et mise en scène : Marlène Bouniort

Création lumière : Raoul Titinsnaider, Chrystophe Vergnaud

Setup audio, accessoires et regard extérieur : Chrystophe Vergnaud

Régie : Amandine Gérome, Chrystophe Vergnaud

Dans le cadre du projet Articulinaire.

À partir de 18h, petite restauration sur place.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]

Comédienne-chanteuse et multi-instrumentiste, la cheffe Bou vous propose une cuisine légère de notes et de mots concoctée en direct. apéro concert musique

A. Montsegur