Mamzel Bou, concert sans gluten – Marlène Bouniort – Cie D.N.B, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
jeudi 19 novembre 2026 · Tiers-lieu Culturel, Le Moulin · Roques
Informations pratiques
Mamzel Bou, concert sans gluten – Marlène Bouniort – Cie D.N.B Jeudi 19 novembre, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Comédienne-chanteuse et multi-instrumentiste, la cheffe Bou vous propose une cuisine légère de notes et de mots concoctée en direct : jazz funky, comptines sauce Camille ou Philippe Katerine, maloya gourmand, raga bengali, ragtime à point, le tout accompagné de percussions, flûtes, polyphonies, shrutti box, claviers, sur leur lit de Loop_station.
Une dégustation de reprises et surtout, de recettes originales à travers de savoureux menus dont le public choisira les plats. Une voix unique, un concert gastrono-rythmique original, généreux, drôle et rafraîchissant, dans une joie de vivre communicative. Autant d’ingrédients pour régaler l’âme avant les papilles : idéal en guise d’apéritif… !
Écriture, composition, interprétation et mise en scène : Marlène Bouniort
Création lumière : Raoul Titinsnaider, Chrystophe Vergnaud
Setup audio, accessoires et regard extérieur : Chrystophe Vergnaud
Régie : Amandine Gérome, Chrystophe Vergnaud
Dans le cadre du projet Articulinaire.
À partir de 18h, petite restauration sur place.
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Comédienne-chanteuse et multi-instrumentiste, la cheffe Bou vous propose une cuisine légère de notes et de mots concoctée en direct. apéro concert musique
A. Montsegur
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