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Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire, Foyer rural de Mandray, Mandray

samedi 19 septembre 2026 · Foyer rural de Mandray · Mandray

Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire, Foyer rural de Mandray, Mandray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Foyer rural de Mandray
Adresse
300 route de la My Mandray 88650 Mandray
Ville
88650 Mandray
Département
Vosges

Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 18h30 Foyer rural de Mandray Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Conférence-diaporama.

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Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire.

© association Le Haut-Fer

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