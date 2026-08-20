Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire, Foyer rural de Mandray, Mandray

Informations pratiques

Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 18h30 Foyer rural de Mandray Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Conférence-diaporama.

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Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire.

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