Mangavore Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Mangavore

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

La médiathèque de Vic-en-Bigorre propose un rendez-vous culturel tous les mois pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans mangavore.

Envie de découvrir l’univers du manga ? De partager des lectures, des coups de cœur et des nouveautés ? Venez participer à des discussions et des activités autour du manga tous les mois.

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

The Vic-en-Bigorre media library offers a monthly cultural event for young people aged 12 to 18: mangavore.

Want to discover the world of manga? Share your reading, your favorites and what’s new? Come and take part in discussions and activities around manga every month.

German :

Die Mediathek in Vic-en-Bigorre bietet jeden Monat einen kulturellen Termin für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren an: mangavore.

Haben Sie Lust, die Welt der Mangas zu entdecken? Sich über Lektüre, Favoriten und Neuheiten auszutauschen? Nimm jeden Monat an Diskussionen und Aktivitäten rund um Manga teil.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Vic-en-Bigorre propone un evento culturale mensile per i giovani dai 12 ai 18 anni: il mangavore.

Volete scoprire il mondo dei manga? Condividere ciò che avete letto, ciò che vi piace e le novità? Venite a partecipare alle discussioni e alle attività che si svolgono ogni mese intorno ai manga.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Vic-en-Bigorre ofrece un acto cultural mensual para jóvenes de 12 a 18 años: mangavore.

¿Quieres descubrir el mundo del manga? ¿Compartir lo que has leído, lo que te gusta y las novedades? Ven y participa todos los meses en los debates y actividades en torno al manga.

