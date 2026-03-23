Vide-greniers VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vide-greniers

VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association Vic Music vous donne l’occasion de vider vos placards, de donner une secondes vies aux jouets ou aux vêtements des enfants et de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas.

Buvette et restauration sur place.

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VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 54 74 69 19 vicmusic65500@gmail.com

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English :

The Vic Music association gives you the chance to clear out your closets, give a second life to children’s toys and clothes, and find that missing utensil. If you’ve fallen in love with a decoration, or an original gift?

One thing’s for sure: you can’t argue with the pleasure of bargain-hunting.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65