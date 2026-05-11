Conférence philosophique VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Conférence philosophique

VIC-EN-BIGORRE Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:30:00

fin : 2026-05-11 16:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Conférence sur le thème Le temps et la mémoire dans La compréhension de soi , animée par Pierre Lebeau, agrégé de philosophie et ancien proviseur.

Organisé par l’atelier de philosophie de l’AVF de Vic.

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La mission des AVF est d’accueillir en priorité les Nouveaux Arrivants dans nos villes et les personnes en recherche de lien social pour favoriser la création et le développement d’un réseau relationnel. .

VIC-EN-BIGORRE Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 77 54 10

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English :

Conference on Time and Memory in Self-Understanding , led by Pierre Lebeau, agrégé de philosophie and former principal.

Organized by the AVF Vic philosophy workshop.

L’événement Conférence philosophique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65