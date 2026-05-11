Spectacle musical VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Spectacle musical

VIC-EN-BIGORRE Théâtre de l’Atelier Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Hommage de PAT Y PICOS à Federico Garcia Lorca artiste hors normes peintre, musicien, homme de théâtre, poète.

Quatre musiciens passionnés de littérature et de musiques espagnoles et latino-américaines évoquent la vie de Federico Garcia Lorca son enfance en Andalousie, ses œuvres ainsi que son assassinat à l’âge de 38 ans le 19 août 1936.

Conçu comme un voyage où la musique et les chansons entrent en résonance avec les textes de l’auteur des œuvres Romancero gitano”, “Poemas del canto jondo”, “Poeta en Nueva York”, “Juego y teoria del duende” et tant d’autres, le spectacle suit le parcours de Federico Garcia Lorca, poète, dramaturge , républicain, avec une évocation de sa vie et à travers des lectures de poésies

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VIC-EN-BIGORRE Théâtre de l’Atelier Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

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English :

A tribute by PAT Y PICOS to Federico Garcia Lorca, an extraordinary artist: painter, musician, theatre-maker and poet.

Four musicians with a passion for Spanish and Latin American literature and music evoke the life of Federico Garcia Lorca: his childhood in Andalusia, his works and his assassination at the age of 38 on August 19, 1936.

Conceived as a journey in which music and song resonate with the texts of the author of Romancero gitano , Poemas del canto jondo , Poeta en Nueva York , Juego y teoria del duende and many others, the show follows the path of Federico Garcia Lorca, poet, playwright and republican, with an evocation of his life and through readings of his poetry

L’événement Spectacle musical Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65