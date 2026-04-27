Narbonne

MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Étonnante mise en scène nocturne en pleine nature.

Clara Hédouin adapte Manières d’être vivant de Baptiste Morizot, un spectacle sur le pistage des loups. Six artistes reconstituent une aventure en montagne où une équipe de pisteurs, épuisée, tente de retrouver une meute insaisissable.

Au-delà du récit, le spectacle propose une réflexion philosophique sur notre rapport au vivant. La mise en scène joue avec les frontières entre paysage réel et espace mental, invitant le spectateur à redécouvrir sa connexion avec la nature.

Un voyage artistique qui explore la curiosité, l’observation et l’interconnexion entre les êtres vivants, dépassant les limites physiques et mentales.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 00

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English :

An astonishing nocturnal production set in the heart of nature.

Clara Hédouin adapts Manières d’être vivant by Baptiste Morizot, a show about wolf tracking. Six artists recreate a mountain adventure in which an exhausted team of trackers attempts to track down an elusive pack.

Beyond the story, the show offers a philosophical reflection on our relationship with living things. The staging plays with the boundaries between real landscape and mental space, inviting spectators to rediscover their connection with nature.

An artistic journey that explores curiosity, observation and the interconnection between living beings, transcending physical and mental boundaries.

L’événement MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi