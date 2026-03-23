OLIVIA GAY, LE SILENCE DE LA FORÊT Narbonne

OLIVIA GAY, LE SILENCE DE LA FORÊT

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert d’Olivia Gay, Le Silence de la Forêt

Récompensée dans de grands concours internationaux, la violoncelliste Olivia Gay proposera à Fontfroide un concert en plein air d’une rare intensité. Artiste singulière de la scène classique, elle développe depuis plusieurs années des projets où la musique dialogue étroitement avec la nature, transformant l’écoute en une expérience à la fois artistique et sensorielle.

À ses côtés, la pianiste Célia Oneto Bensaïd, figure montante de la scène musicale, apportera la richesse d’un jeu salué pour sa virtuosité et sa finesse. Ensemble, elles déploieront un programme inspiré par la nature et les paysages intérieurs qu’elle suscite, mêlant lyrisme et contemplation.

Des œuvres de Dvořák, Elgar, Offenbach, John Luther Adams et Camille Pépin composeront ce parcours musical, pensé comme une traversée sensible où le silence, l’espace et la vibration du son occuperont une place essentielle.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

Concert by Olivia Gay, Le Silence de la Forêt

Winner of major international competitions, cellist Olivia Gay will offer Fontfroide an open-air concert of rare intensity. A singular artist on the classical scene, for several years she has been developing projects in which music is in close dialogue with nature, transforming listening into both an artistic and sensory experience.

At her side, pianist Célia Oneto Bensaïd, a rising star on the music scene, brings the richness of a style acclaimed for its virtuosity and finesse. Together, they will unfold a program inspired by nature and the inner landscapes it conjures up, blending lyricism and contemplation.

Works by Dvo?ák, Elgar, Offenbach, John Luther Adams and Camille Pépin will make up this musical journey, conceived as a sensitive voyage in which silence, space and the vibration of sound play an essential role.

L’événement OLIVIA GAY, LE SILENCE DE LA FORÊT Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi