Visite commentée du Jardin de la Révolution (square Thérèse et Léon Blum), Jardin de la Révolution (Square Thérèse et Léon Blum), Narbonne

Visite commentée du Jardin de la Révolution (square Thérèse et Léon Blum) Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de la Révolution (Square Thérèse et Léon Blum) Aude

Gratuit, sans réservation. Rendez-vous à l’entrée, côté boulevard Condorcet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Comme chaque année, la Ville de Narbonne labellisée Ville d’art et d’histoire, propose des visites-découvertes lors de la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux Jardins ».

Samedi 6 juin 2026, à 14h30

Le Jardin de la Révolution (square Thérèse et Léon Blum)

Visite-découverte botanique de 1h30 environ.

De l’ancienne porte de Béziers (Porte Royale) des remparts Renaissance au jardin dessiné à la fin du 19ème siècle, le square Thérèse et Léon Blum, en plus de la passionnante histoire des fortifications narbonnaises et de l’expansion de la ville à l’âge d’or viticole, présente des espèces végétale remarquables, d’ici ou d’ailleurs. Un véritable arboretum nous invitant à des découvertes non seulement botaniques mais aussi mythologiques, médicinales, culinaires…

Gratuit, sans réservation. Rendez-vous à l’entrée, côté boulevard Condorcet

Jardin de la Révolution (Square Thérèse et Léon Blum) 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

Comme chaque année, la Ville de Narbonne labellisée Ville d’art et d’histoire, propose des visites-découvertes lors de la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux Jardins ».

© Bernard DELMAS