Manif des Z’Enfants Théâtre de la Fabrick Millau
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Manif des Z’Enfants
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre du festival La Fabrick aux Z’Enfants
Article 15 de la Convention internationale des droits de l’enfant Il désigne le droit pour les enfants de se rassembler de façon non violente pour exprimer leurs opinions.
Ecrire des slogans, confectionner des pancartes, amener de quoi faire du bruit et porter les revendications dans la rue jusqu’au jardin polétique .
A partir de 6 ans. .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick festival at Z’Enfants
L’événement Manif des Z’Enfants Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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