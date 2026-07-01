Manif des Z’Enfants Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Manif des Z’Enfants

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre du festival La Fabrick aux Z’Enfants

Article 15 de la Convention internationale des droits de l’enfant Il désigne le droit pour les enfants de se rassembler de façon non violente pour exprimer leurs opinions.

Ecrire des slogans, confectionner des pancartes, amener de quoi faire du bruit et porter les revendications dans la rue jusqu’au jardin polétique .

A partir de 6 ans. .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick festival at Z’Enfants

L’événement Manif des Z’Enfants Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)